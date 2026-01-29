Trinidense 0-Guaraní 0: Puntos compartidos

No supieron sacarse ventaja

Sportivo Trinidense y Guaraní se citaron hoy por la tarde en el Martín Torres con la necesidad de reivindicarse en el inicio del torneo y empezar a sumar de a tres. El primero empató con Recoleta FC; y el segundo cayó frente a Olimpia en la primera fecha del certamen.

El partido que se disputó con una temperatura bastante elevada en el primer tiempo, inició con el Aborigen prácticamente como único dueño de la pelota. Imprimió un ritmo bastante acelerado pero no fue claro al momento de finalizar las jugadas, con Derlis Rodríguez y Agustín Manzur, como precursores de intentar un fútbol asociado que ni por asomo fue efectivo, ya que solo se vieron remates absolutamente intrascendentes.

En contrapartida, el Triqui emparejó las acciones y tácticamente ocupó terreno rival con mayor comodidad. Luis de la Cruz, por el centro, Pedro Zarza, por izquierda y Tomás Rayer, por derecha, marcaron el rumbo con la finalidad de abrir el marcador.

En una pelota que fue enviada a espaldas de la defensa visitante, Zarza “galopó” y antes de entrar al área, Alcides Barbotte lo toca abajo, comete una infracción y Alipio Colmán consideró que la misma fue adentro y pitó la pena máxima, la que finalmente fue revocada a instancia del VAR.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea además: Trinidense y Guaraní se enfrentan con la necesidad del primer triunfo en el torneo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del tiro libre se encargó De la Cruz, y Clementino González desvió el balón y se estrelló en el travesaño de la portería defendida por Gaspar Servio, que fue la aproximación más contundente del local y, con el 0-0, fueron al descanso.

La segunda parte del lance, casi en la sombra ya (con un clima más agradable pero todavía con intenso calor) fue muy desordenada, con errores de ambos lados (irresolutos) a la hora de buscar profundidad, pero con el elenco visitante un poco más incisivo y con las ideas relativamente más despejadas.

Llegaron los múltiples cambios y la dinámica fue diferente. Los dos fueron decisivamente para adelante con el objetivo de abrir el marcador, pero aún así, el 0-0 fue inalterable hasta el final y no supieron sacarse ventaja en Trinidad.

Víctor Bernay: “Partido duro y trabado”

El entrenador aurinegro, Víctor Eduardo Ceferino Bernay, de 55 años, al término del encuentro en Trinidad, con un empate a un gol, refirió entre otras cosas lo siguiente:

“Yo creo que por el calor que hacía – transpirábamos parados o sentados en la banca–, se hizo un partido duro y trabado, complejo. Por momentos tuvimos la posición del balón y pudimos gravitar como nos gusta, y por momentos no lo pudimos hacer”, expresó el entrenador.

“Pero rescato mucho que cuando uno no puede hacer el juego de ataque que prefiere, que el futbolista tenga el valor y trabaje. Y lo han hecho, han corrido, han metido, han defendido en cada parte del campo de juego. Cuando nos tocó en ciertos momentos y en lapsos del partido tener que hacerlo con insistencia, lo hicimos”, concluyó.