Rubio Ñu no pudo liquidar y terminó cediendo un empate frente a Recoleta

Ferreira mantuvo en partido al “Canario”

Rubio Ñu empezó con todo. En su primera presión en campo rival produjo el error en la salida de Recoleta, mediante un control fallido de Espínola en zona caliente, ante el pase de Ríos, interceptado por Mendieta, quien con un taco magistral le cedió el gol al “Chapa” Martínez; este sacó un tiro deficiente que Marotta, en su intento de bloquear, direccionó hacia su propia portería.

Lea más: Trinidense 0-Guaraní 0: Puntos compartidos

Bajo la batuta de “Willy” Mendieta, el Albiverde ofrecía un auténtico recital. El “10” dio cátedra de fútbol, manejando los tiempos y gestando cada avance de su equipo, que encontró la figura de Ferreira, quien se convirtió en el responsable absoluto de que la ventaja no fuera mayor, sosteniendo a su equipo con una serie de tapadas providenciales.

El portero “canario” fue clave para sostener la diferencia mínima, que fue igualada sobre el cierre de la primera mitad con el tanto que nació de un pase filtrado de Báez a favor del desmarque de Wlk, quien hizo valer su potencia física ante la marca de Vallejos para ganar la posición, quedar perfilado de frente a la portería y sentenciar la paridad con un potente derechazo cruzado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la complementaria el local mantuvo el protagonismo, aunque ya sin mucha profundidad. Este descenso en la intensidad fu consecuencia del desgaste físico derivado del ritmo empleado en la primera mitad. Por su parte, el “Canario” adoptó una postura cautelosa y manteniéndose al acecho para intentar lastimar mediante alguna réplica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el correr de los minutos, ambos equipos se repartieron el protagonismo, dando señales de conformidad con la paridad en el marcador. Esto quedó en evidencia ante la nula participación de los porteros en el tramo final del duelo; el trámite se volvió netamente físico, áspero y cargado de imprecisiones, lo que provocó que el peligro se alejara definitivamente de las porterías.

Ante este panorama, la acción más clara de la segunda mitad llegó mediante la pelota quieta. “Willy” Mendieta acarició el esférico con la cara interna del botín derecho en un tiro libre magistral; el balón superó la barrera con precisión y terminó rozando el poste izquierdo de Ferreira, quien, totalmente vencido, quedó clavado en el centro de su portería.

El lamento de “Chapa” Martínez

El volante de Rubio Ñu, Fernando “Chapa” Martínez lamentó el hecho de no poder dejar los puntos en La Arboleda. “Dejamos pasar una chance clara de ganar, porque jugamos de local. En el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol, lastimosamente no pudimos concretar el segundo, después nos jugó en contra el cansancio, porque salimos a presionar los primeros 35 minutos, tuvimos muchas chances de poder hacer el gol pero no pudimos concretar”

El portero de Recoleta FC, Nelson Ferreira el gran responsable de que el marcador no sea favorable al elenco albiverde, reconoció que no tuvieron un buen inicio de partido, sobre todo tras encajar el tanto en el primer minuto del lance. “Desde el principio nos costó un poquito el partido, parece que no entramos del todo al juego, tuvimos el error para el gol de Rubio Ñu, pero por suerte estuve en las atajadas para ayudar al equipo. Creo que nos va a servir este empate, este punto a lo largo del campeonato”.