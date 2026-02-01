Fútbol
01 de febrero de 2026 - 09:38

A qué hora juega Olimpia vs. Sportivo Trinidense y dónde ver en vivo

Los jugadores de Olimpia, festejan el segundo tanto ante Guaraní, que fue obra de Iván Leguizamón, en por la segunda fechas del torneo Apertura 2026.
FERNANDO ROMERO

Olimpia y Sportivo Trinidense disputan hoy la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia y Sportivo Trinidense se enfrentan hoy por la tercera ronda del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Franjeado” dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez y la “Cruz Amarilla” que comanda José Arrúa juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Olimpia vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.