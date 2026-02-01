Olimpia y Trinidense abren la jornada dominical en Sajonia

Olimpia y Sportivo Trinidense abren hoy la jornada dominical de la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División. El “Franjeado” y la “Cruz Amarilla” se enfrentarán a las 18:00 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. La justicia en el campo estará a cargo de Juan Gabriel Benítez, quien contará con el respaldo tecnológico de Fernando López desde el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia, por retomar el camino de la victoria

Con la urgencia de reencontrarse con la victoria tras el frenazo sufrido en la “Terraza del País”, el Olimpia de Pablo “Vitamina” Sánchez busca hoy volver a sumar de a tres. El objetivo del Decano es claro: no perderle pisada al líder solitario del torneo, Nacional que es el único que hasta ahora marcha con puntaje ideal. Tras debutar ganando el “Clásico Añejo” ante Guaraní e igualar recientemente frente al Sportivo 2 de Mayo, el Franjeado mide fuerzas hoy con el Sportivo Trinidense. Este duelo tiene un condimento especial, ya que ambos equipos volverán a verse las caras el próximo 4 de marzo en el cruce único por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Trinidense, con la intención de sumar su primer triunfo

Por su parte, el Sportivo Trinidense llega con la misión de conseguir su primera victoria en el certamen. El equipo de la “Cruz Amarilla”, comandado por José Arrúa, viene de sumar dos empates consecutivos en sus primeras presentaciones: tras el estreno con paridad frente a Recoleta FC, igualó recientemente ante Guaraní. Hoy, el conjunto de Santísima Trinidad necesita sumar de a tres ante un rival al que siempre complicó y frente al cual mantiene un invicto de tres partidos, con un saldo de dos empates y un triunfo.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; César Olmedo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana y Eduardo Delmas; Carlos Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez y Diego Melgarejo; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Nicolás Maná; Néstor Camacho y Fernando Romero.