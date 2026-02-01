Guaraní golea y sale a flote

Fútbol eficiente y goles; así se gana bien

Duelo de equipos necesitados en la tabla era la propuesta en Capiatá, hasta donde Guaraní llevó a Rubio Ñu para buscar tomar aire en el torneo Apertura.

El juego arrancó muy trabado en medio de la cancha, sin ideas claras por parte de ambos equipos, muchos toques pero nada de peligro en los arcos, hasta que en el minuto 11, Matías López tuvo un mano a mano con el portero ñuense Tomás Canteros, quien evitó el primer gol de la noche.

Cuatro minutos después, cuando Rubio Ñu comenzó a soltarse más y transitar terreno aborigen, Richar Torales aprovecha una rápida salida de Guaraní, recibe en balón en las puertas del área grande y saca un remate fuerte, pero que toca en un defensor generando una parábola que engaña a Canteros y se convierte en la apertura del marcador.

Hubo intento de reacción rápida por parte de los dirigidos por Gustavo Morínigo, pero sus delanteros no estuvieron certeros a la hora de concretar las pocas opciones que generaban. A su ritmo, Guaraní comenzó a enfriar el juego, pero con posesión de balón, pero sin generar opciones claras para aumentar.

En la complementaria fue nuevamente el conjunto aborigen que marcó las pautas y el ritmo del partido, con balón dominado fue creando opciones. Presión alta y salida deficiente del portero Canteros terminó en remate certero de Derlis Rodríguez para ampliar el marcador.

Con el resultado cuesta arriba, Rubio Ñu arriesgó más, generó situaciones, pero los jugadores no descubrían el camino al gol, gracias además a una buena gestión de Gaspar Servio, quien detuvo un par de pelotas de anotación.

Ya jugados, los ñuenses descuidaron sus líneas y tras una ataque por izquierda, centro el medio y cierre de Matías López llegó el tercero para los conducidos por Víctor Bernay.

Cuando Rubio Ñu tiraba toda la carne al asador para buscar al menos el descuento, Iván Ramírez, con tiro rasante, se encarga de poner el 4-0 y cifras definitivas a la goleada aborigen en Capiatá.

Víctor Bernay: “Queremos pelear todo”

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, manifestó en conferencia de prensa: “Muy conforme con lo que hicieron los futbolistas, principalmente en el segundo tiempo. Cuando uno gesta y genera aproximaciones a gol y no logra convertir, es una situación que debemos resolverla con rapidez, porque podemos llegar a descreer de la capacidad de gol que tenemos individualmente”.

“Era muy necesario el triunfo, queremos pelear todo fecha a fecha y muy conforme por lo realizado, por la entrega. Convertir era algo que necesitábamos tenerlo, veníamos de hacer 44 goles en el torneo anterior y necesitábamos ponernos en esa tesitura en el actual. Siempre considero que en el fútbol no hay partidos perfectos, van a haber cuestiones que debemos corregir y mejorarlas, como también cuando uno pierde no hay partidos en que no hemos hecho nada bien”, concluyó.