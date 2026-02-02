Cerro y la obligación de ganar para acortar diferencias con Nacional

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Luqueño en el último partido de la tercera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Auriazul juegan a las 20:15, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción: dirige David Ojeda con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño y la obligación de ganar

Cerro Porteño está obligado a triunfar para recortar la diferencia de puntos con el líder Nacional y alcanzar al escolta Olimpia. El Ciclón de Jorge Bava, que superó 4-2 a San Lorenzo en la ronda anterior, está a 5 unidades del Tricolor, que goleó 5-1 a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y está en la cima con puntaje ideal (9 unidades). El técnico realiza cambios en la formación.

Luqueño y el deseo de volver al triunfo

Sportivo Luqueño busca retomar la victoria luego del debut con triunfo (2-1 vs. 2 de Mayo) y derrota en la segunda presentación (2-1 vs. Nacional). El Auriazul de Lucas Barrios suma 3 puntos y está a 6 unidades de la Academia de Felipe Giménez. El entrenador, ex futbolista de la selección de Paraguay, también ejecuta variantes en la alineación.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Guillermo Benítez; Carlos Franco, Jorge Morel, Robert Piris da Motta, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Facundo Wiechniak, Paul Riveros, Álvaro Martínez; Sergio Díaz, Aldo Maíz, Víctor Quintana, Fernando Benítez; Giovanni Bobado e Iván Maggi.