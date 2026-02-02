Recoleta 2-Libertad 1: Remontada canaria

No se entregó y fue triunfo sobre el final

Recoleta y Libertad brindaron un primer tiempo de ida y vuelta, siendo el cuadro gumarelo que tomó la iniciativa en los primeros minutos, pero antes de los 10’ los anfitriones rápidamente tomaron el pulso del rival y pasaron a emparejar las acciones.

Los dirigidos por Francisco Arce se adueñaron del balón, realizaron buenas transiciones, un clásico del entrenador, con Iván Franco y Hugo Fernández por los costados, aunque a la hora de encontrar un receptor final en el área, no aparecían como opciones Lorenzo Melgarejo ni Hernesto Caballero.

La lluvia y el césped sintético tampoco aportaron para un mejor desarrollo del juego, pero los recoletanos se adaptaron a la situación y con un inspirado Junior Noguera, organizando juego en medio de la cancha, comenzó a asistir a Kevin Parzajuk y Allan Wlk.

Recién pasados los 30 minutos de juego comenzaron a generase situaciones más claras para abrir el marcador, en dos ocasiones Rodrigo Morínigo evitó el primero para Recoleta y, por su lado, Melgarejo tuvo una clara para Libertad de pelota parada, pero que fue contenida por Nelson Ferreira, en las dos más claras del primer tiempo.

Tras una pausa muy larga del entretiempo (34 minutos), volvió la acción y empezó el show de goles. Primero fue Libertad que abrió el marcador, tras un tiro de esquina que Robert Rojas gana muy bien por arriba y de cabeza pone al gumarelo en ventaja.

Obligado por el gol en contra, el cuadro local comenzó a buscar el arco rival, con jugadas rápidas y acortando distancia entre líneas, para meter balones largos en busca de los delanteros. Minuto 75, Aldo González recibe un pase al medio de Manuel Schupp y mete el zurdazo para vencer la resistencia de Morínigo y poner la igualdad.

Libertad volvió a ser protagonista en busca del triunfo, generó ocasiones, pero en el momento menos pensado Allan Wlk aprovecha un despeje largo de su defensa y encara al portero, remate que pasa entre las manos de Morínigo y se mete con suspenso en el arco liberteño, para concretar la remontada y el primer triunfo del torneo Apertura, que le permite escalar en la tabla y meter algo de calma en el plantel.