Impulsan mejorar calidad de los campos en todas las categorías

Mejorar estándares de calidad en los campos de juego en las distintas categorías es el objetivo que lleva a la Asociación Paraguaya de Fútbol a juntar en un seminario técnico a los representantes de los clubes de la Primera, Intermedia, Primera B y Primera C.

La jornada se desarrolló ayer en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde) y el propósito es la capacitación de cancheros y administrativos de los clubes de las distintas divisionales. Con esto se busca fortalecer sus conocimientos y optimizar el cuidado de las superficies de las canchas, brindando herramientas básicas y prácticas para el mantenimiento adecuado apuntando a optimizar la seguridad, la durabilidad y la calidad de los campos.

El ingeniero agrónomo José María Yacianci, de la empresa Tecnofield -encargada del mejoramiento de las canchas del Carde-, y Gerardo Albornoz, supervisor de campos de juego de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fueron los expositores.

La capacitación se desarrolló tanto dentro como fuera del auditorio, pues los disertantes realizaron prácticas en los campos, donde los participantes pudieron profundizar conocimientos sobre marcación y uso de líneas, manejo correcto de maquinaria, afilado, reparación de zonas dañadas y detección de malezas. En lo técnico se abordaron el cuidado del césped, la morfología de las especies, clima, topografía, sistemas de riego y drenaje.

