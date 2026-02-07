Fútbol
07 de febrero de 2026 - 13:26

A qué hora juega 2 de Mayo vs. Cerro y dónde ver en vivo

El argentino Pablo Vegetti, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
FERNANDO ROMERO 02-02-2026 DEPOR

2 de Mayo y Cerro Porteño disputan hoy la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

2 de Mayo y Cerro Porteño disputan hoy la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma y el Ciclón de Jorge Bava juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Diego Acosta, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Diego Acosta, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.

2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.

2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.