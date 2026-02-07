Torneo Apertura: Triqui, a casa los tres puntos

Tardó pero llegó el ansiado gol en el barrio

La Arboleda de Rubio Ñu vistió ayer su mejor gala para recibir el primer clásico del año en el barrio Trinidad, con la visita de Sportivo Trinidense, ambos con muy poca producción hasta las tres fechas disputadas anteriormente. Como todo encuentro entre vecinos, la expectativa era alta, siendo el anfitrión quien se mostró primero como el más interesado en tomar el control del juego.

Aunque rápidamente recibió un golpe duro, siete minutos y gol del Triqui por intermedio de Agustín da Silveira, que finalmente fue anulado tras intervención del VAR al confirmarse que Luis de la Cruz estaba en posición adelantada luego de lanzar el córner.

El cuadro ñuense siguió con la posición del balón, pero sin generar situaciones claras en ofensiva, hasta que una genialidad de William Mendieta deja a Juan José Giménez de cada al arco, levanta por encima del portero Matías Dufour, pero el travesaño evita la apertura del marcador.

Trinidense recurrió a dos variantes para iniciar el complemento y a partir de ahí empezó a tener mayor ingerencia en el juego, pero no lograba generar situaciones claras para anotar.

Los entrenadores fueron gestionando más variantes, buscando la clave para romper el cero, pero no había puntería para aprovechar las opciones creadas ni concretar los errores que ambos equipos cometían en esta segunda parte del compromiso.

Recién al minuto 80 hubo un cambio drástico en el juego con la expulsión de Pedro Álvarez, que obligó a Gustavo Morínigo a cambiar su esquema a un posicionamiento defensivo para mantener la paridad.

Con el nuevo panorama más favorable en cuanto a superioridad numérica, Trinidense fue para arriba, con más ganas que buenas ideas, con la presión por arriba de Chiquito Giménez, los centros de Néstor Camacho y uno que otro remate desde fuera del área.

Recién al primer minuto del tiempo adicionado, Camacho lanza un tiro de esquina al segundo palo, donde Nelson Ariel Gauto conectó de cabeza, rebota en Rodrigo Rojas, vuelve a golpear en Gauto para ingresar al arco y determinar el gol del triunfo de la visita, que vuelve a casa con los tres puntos.