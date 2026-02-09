Video: Los goles del empate 3-3 entre Libertad y Guaraní

Libertad y Guaraní igualaron 3-3 en el primer clásico ‘moderno’ de la temporada. En un partido cambiante y con muchas emociones en La Huerta por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, el Gumarelo empezó ganando con el tanto de Diego Fernández en contra a los 5 minutos. El Aborigen reaccionó en la primera etapa y remontó el resultado con los goles de Derlis Rodríguez a los 13′; Gaspar Servio de penal a los 38′ y Diego Fernández a los 45+2′. En la complementaria, Lorenzo Melgarejo descontó a los 48′ y empató a los 81′.

Los goles de Libertad 3-3 Guaraní

⚽️¡A LOS 5'! Iván Ramírez adelantó en el marcador a Libertad, en el clásico ante Guaraní.



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/xJaDeZzrZJ — Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 8, 2026

⚽️¡RÁPIDA REACCIÓN! Derlis Rodríguez de volea, anotó el empate para Guaraní en la Huerta.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/4tSxLS6z9u — Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 8, 2026

⚽️¡VOLVIÓ A ANOTAR! Gaspar Servio marcó el segundo tanto del Aurinegro ante Libertad.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/q6NInE8KKg — Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 8, 2026

⚽️¡ALGO SABÍA FREDY! Diego Fernández marcó el tercer tanto de Guaraní ante el Gumarelo.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/TYNrab1Rcr — Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 8, 2026

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Tremenda definición del capitán gumarelo. Lorenzo Melgarejo anotó el descuento y Libertad se pone a tiro de empate.



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/NlpZGA7SHL — Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 8, 2026