Video: Los goles del empate 3-3 entre Libertad y Guaraní

Libertad y Guaraní igualaron 3-3 en el primer clásico ‘moderno’ de la temporada. En un partido cambiante y con muchas emociones en La Huerta por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, el Gumarelo empezó ganando con el tanto de Diego Fernández en contra a los 5 minutos. El Aborigen reaccionó en la primera etapa y remontó el resultado con los goles de Derlis Rodríguez a los 13′; Gaspar Servio de penal a los 38′ y Diego Fernández a los 45+2′. En la complementaria, Lorenzo Melgarejo descontó a los 48′ y empató a los 81′.
09 de febrero de 2026 - 12:36