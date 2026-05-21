A Ultranza: Marset planeaba gozar su retiro en Paraguay, “país donde no pasa nada”

Luego de que el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (35), alias Omelet, cuya pareja Gianina García fue acusada, se constituyera en Paraguay, se habría asociado con el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, conformando así una de las más grandes estructuras narcotraficantes de la región que fue luego fue anulada con la operación A Ultranza Py, el 22 de febrero de 2022.

Mediante la investigación a la estructura coliderada por Sebastián Marset y Miguel Insfrán, se pudieron obtener datos como que la cocaína que presuntamente adquiría esta sociedad ingresaba vía aérea desde Bolivia principalmente, era descargada en la Reserva Natural Cabrera-Timané, situada en el departamento de Alto Paraguay.

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En ese lugar la carga era alzada a aviones del esquema para su traslado hasta la estancia San Agustín, ubicada en Presidente Hayes. Luego, la sustancia era movilizada vía terrestre en camiones usados para el traslado de ganado vacuno, pero acondicionados con doble fondo, a puntos de acopio distribuidos en los departamentos de Central, Paraguarí y San Pedro.

De esa forma la droga podía empacarse fácilmente en bolsas Big Bag para su posterior carga a contenedores y su remisión vía fluvial a los continentes de África y Europa, a través de distintas empresas registradas a nombre de otros integrantes del grupo. Esta modalidad proveyó al grupo de ganancias de US$ 18.429.500 y US$ 433.500.000, por el envío de droga a los citados continentes, respectivamente, según la Fiscalía.

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Marset quiso retirarse en Paraguay, un “país donde no pasa nada”

De acuerdo con los datos de la acusación, obtenidos a través de elementos recogidos en la investigación y la declaración de la propia acusada Gianina García Troche, la pareja conformada por ella y Sebastián Marset, junto con sus hijos, se radicaron definitivamente en Paraguay desde el 2019.

Desde ese momento, Gianina García “disfrutó mayormente de los beneficios ilícitos, con absoluto conocimiento de que provenían de las actividades del tráfico internacional de cocaína realizado por su pareja”, Sebastián Marset, según refiere la acusación presentada contra García, este miércoles último.

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De esta forma, la Fiscalía pudo obtener el dato de que Gianina García “cada tanto, le recordaba que pare un poco”, por lo menos mientras se encontraban de vacaciones en el exterior.

Según lo recogido de Gianina, esas peticiones suyas habrían hecho reflexionar sobre el futuro a Sebastián Marset y sobre la necesidad de retirarse a tiempo, antes de que haya “problema con la prensa”.

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De esta manera, la familia Marset García podría mediante las adquisiciones de empresas en Paraguay, “al que lo consideraba como un país en el que no pasa nada”, según la propia consideración de Gianina García expuesta por la Fiscalía en su escrito, “disfrutar con tranquilidad con los aproximadamente 200.000.000, tanto de dólares, euros y otros, que tenía reunido desde el 2020 hasta el 2021”.

El plan de Sebastián Marset de retirarse e instalarse en Paraguay cobró más fuerza a partir de la compra del establecimiento denominado “23 de Abril”, ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí, y la lujosa construcción de las instalaciones, donde se mudarían del Palacio de los Patos.

Compraron estancia para el retiro de Sebastián Marset

De acuerdo con datos de la acusación contra Gianina García, entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2020, Alberto Koube Ayala y la acusada realizaron una operación contractual, consistente en la compra de acciones de la firma Summum SA, con RUC 80066750-6.

En el contrato se establecía que Alberto Koube tenía el 70% de las acciones y cumplía la función de presidente, mientras que Gianina García quedó con el 30% de las acciones y la función de vicepresidenta.

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Es preciso resaltar que, la citada sociedad fue adquirida durante el período investigativo en el que la red criminal envió cargas de cocaína al extranjero, entre ellas, 1.071 kg y 1.131 kg de droga, mediante las firmas Maxigrains SA, hallada el 23 de abril de 2020, y Artis SA, hallada el 18 de junio de 2020, en el Puerto de Amberes de Bélgica.

En ese marco, el 11 de diciembre de 2020, Koube compró y registró a nombre de la firma Summum SA, por escritura pública elaborada por la notaria Lourdes Mariño Galván, el establecimiento ubicado en Isla Loma del distrito de San Roque González de Santa Cruz, en Paraguarí, el establecimiento denominado “23 de Abril”, propiedad de Irma Concepción Vargas Vda. De Jara, por G. 1.800.000.000.

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Sin embargo, el valor del lugar no habría sido más que una simulación pues el monto real de compra fue de G. 4.300.0000.000, por los que Koube firmó un compromiso de pago por contrato privado, con certificación de firmas ante la escribana Norma Cristina López Bernal. Esta mujer recibió pagos con cheques diferidos, expedidos por el Grupo Tapyracuai SA, otra firma de Koube.

Subraya la acusación fiscal que la compra del inmueble se concretó con dinero de las ganancias obtenidas por Sebastián Marset, con los envíos de las cargas de droga, por lo que fue inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre de Summum SA, por ser ella la firma de Marset, que fue asegurada para Gianina García.

Alberto Koube, acusado en A Ultranza, gestionó construcción en estancia

Otros datos expuestos en la acusación del Ministerio Público refieren que fue Alberto Koube el encargado de contactar y contratar al arquitecto Cristhian Gould, para la construcción de la vivienda principal, donde habitarían Sebastián Marset y Gianina García, en la “estancia 23 de Abril”. La obra se presupuestó en más G. 4.200.000.000.

El valor total de la construcción fue pagado en 6 partes; una entrega de US$ 50.000, el 14 de julio de 2020; una segunda entrega de US$ 50.000, el 12 de agosto de 2020; un tercer pago de US$ 100.000, el 13 de noviembre de 2020, y posteriormente, otros pagos de US$ 250.000, el 5 de mayo de 2021, US$ 100.000, el 30 de junio de 2021 y US$ 70.000, el 26 de agosto de 2021.

Las facturas relacionadas a los pagos fueron expedidas a nombre del Grupo Tapyracuai, propiedad del acusado Alberto Koube Ayala, con excepción a la correspondiente al cuarto pago, que se expidió a nombre de la firma Summun SA.

Pero, posteriormente se efectuaron otros pagos cuyas facturas se expidieron a nombre del Grupo Tapyracuai por obras ligadas a la “casa de campo”, por la suma de US$ 100.000, el 15 de febrero de 2021, y el 3 de febrero de 2022, por G. 240.000.000.

A todo ello se suma que, Koube también gestionó la compra de materiales de construcción de la firma Ottoboni SA, con RUC N° 80079354-4, con la expedición de facturas a nombre del Grupo Tapyracuai, por valor de G. 250.182.840, en 2020 y por G. 147.664.843, en 2021.

Como el establecimiento rural también estaba planificado para la tenencia de ganado, se contrataron los servicios de Lucio Bordón, dueño de la empresa Costa Verde, para la construcción del confinamiento de los animales en la estancia, obra realizada en setiembre de 2020 por un valor de G. 2.000.000.000.

A ello se suma que los animales que iban a ser destinados a dicho lugar, fueron adquiridos a nombre de la firma Summun SA. Además, Gianina García hizo designar como encargado del lugar al imputado y rebeldía Mauro García Troche, hermano de la uruguaya acusada.

En atención a que la estancia “23 de Abril” iba a ser destinado a ser la casa particular de la familia Marset García, Gianina García había encargado a la coacusada Reina Mercedes Duarte, la mudanza desde el edificio Palacio de los Patos, departamento que habitó entre 2020 y 2021.

Ya en plena investigación, la comitiva fiscal y de la Senad, había allanado el sitio el 24 de febrero del 2022, encontrando ahí pertenencias de Gianina García y de su familia, tales como, ropas de dama y niños, vajillería, muebles varios, objetos varios, entre ellos una maqueta de madera con la inscripción “Gianina PCU capitao Sebastian”, recordando que PCU significa Primer Comando Uruguayo, grupo del cual Marset se atribuye ser el líder y fundador.