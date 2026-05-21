Fiscalía investiga presunto contrabando de ganado que salpica a hermana de un senador colorado

La Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control del Tráfico de Ganado (Colcat) de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) envió un documento al fiscal de abigeato Irán Suarez, que contiene una denuncia gremial y las actas de fiscalización física que exponen presuntas inconsistencias detectadas en guías de traslado y marcas complementarias.

Se trata de un caso de posible contrabando, que se filtró esta semana luego de más de un mes de haber ocurrido el hecho, del que estaba en conocimiento también el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

De Canindeyú al Chaco

De acuerdo con lo que se lee en la solicitud del gremio rural, los animales estaban siendo trasladados desde Curuguaty (Canindeyú) con destino a Boquerón (Chaco). Además, de las nueve cargas, cinco pasaron a “recontrol” en el puesto de Control de Colcat-ARP- Senacsa denominado Cerrito. Mientras que cuatro quedaron en el puesto Colcat de 25 de Diciembre de San Pedro, bajo investigación por posible contrabando, informaron los agentes.

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Según el documento remitido, comunicaron que las nueve tropas fueron retenidas los días 7 y 8 de abril de 2026, y se señala en la nota del gremio rural como propietaria del ganado a Bianca Judith Noria, quien supuestamente sería pariente del senador colorado por Canindeyú, Alfonso Noria, y pareja del hermano del gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez.

Cuatro camiones en San Pedro y cinco en Cerrito, Chaco

En conversación con ABC esta semana, el fiscal Irán Suárez confirmó que fueron nueve los camiones retenidos, pero que bajo su control, para investigación posterior, quedaron cinco transportes en el puesto de control de Cerrito (zona del Chaco), tras presentar inconsistencias en algunos documentos que estaban siendo verificados por la Colcat, y aseguró que espera el informe de dicha asociación.

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En cuanto a los cuatro camiones restantes (de los nueve), el fiscal detalló que quedaron retenidos en el puesto de control de tránsito de Colcat de San Pedro, ubicado en 25 de Diciembre, San Estanislao. Esto derivó en otra causa que investiga por su lado el fiscal Alexander Argüello, bajo la figura de presunto contrabando de ganado, explicó Suarez.

15 animales retenidos

Por su parte, el fiscal Alexander Argüello manifestó a nuestro diario que, de los camiones con destino al Chaco retenidos, se constataron 15 animales que en ese momento no contaban con la documentación necesaria.

En ese sentido, indicó que se dispuso la incautación de los bovinos, los cuales quedaron bajo depositario judicial (en un establecimiento ganadero) mientras avanza la investigación. Los ejemplares tendrían marcas en el costado derecho consideradas presuntamente contrabando.

Asimismo, señaló que se investiga a la supuesta propietaria Bianca Judith Noria, nombre que figura en el documento remitido por la Asociación Rural del Paraguay al agente fiscal. “Estamos solicitando informes al Senacsa y llamando a indagatoria a la propietaria, además de librar oficios”, explicó sobre los pasos en curso.

Respecto a la figura de presunto contrabando de ganado, Argüello aclaró que “aún no puede confirmarse el delito” hasta contar con los resultados de la Colcat y del Senacsa, por lo que se encuentran a la espera de los informes correspondientes.

Pedido de informe al Senacsa tras consulta de este medio a fiscales

Todos estos hechos ocurrieron a inicios de abril de este año. Según contó el fiscal Irán Suárez, en este lapso de tiempo solicitaron las informaciones necesarias tanto a la Colcat como al Senacsa, para determinar el stock de animales de la propietaria y precisar la titularidad de las marcas consignadas en las guías de traslado.

En la misma línea, este medio intentó obtener la versión de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Sin embargo, desde el gremio señalaron que aguardan los datos oficiales del Servicio veterinario oficial del país para fijar postura, ya que los animales retenidos en la localidad 25 de Diciembre, bajo investigación del fiscal Argüello, presentarían marcas en el costado derecho, presuntamente vinculadas a contrabando.

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En ese contexto, ABC consultó al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) si la Colcat o los fiscales del caso realizaron pedidos de informe. Su titular, José Carlos Martín, indicó inicialmente que no había recibido ninguna solicitud y que la institución está abierta a colaborar, ya que a través del Sistema de Identificación Animal (SIAP) se puede rastrear el origen de cada ejemplar.

No obstante, posteriormente a nuestra consulta Martin Camperchioli comunicó que recién en la tarde de ayer miércoles 20 de mayo ingresó al Senacsa una solicitud de informe relacionada a los camiones retenidos que transportaban ganado.