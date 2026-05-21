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21 de mayo de 2026 a la - 13:04

Lamine Yamal presenta a su nueva novia en la fiesta del Barcelona

Lamine Yamal e Inés García posando abrazados en la fiesta del FC Barcelona.
Lamine Yamal e Inés García posando abrazados en la fiesta del FC Barcelona.Instagram/FC Barcelona

El futbolista español Lamine Yamal (18) presentó a su nueva novia, la influencer sevillana Inés García (21). La parejita llegó de la manito y muy sonriente a la cena de campeones del Barcelona.

Por ABC Color

Lamine Yamal estrena novia. Se trata de una influencer residente en Sevilla llamada Inés García. Los tortolitos hicieron su primera aparición pública juntos, ayer en la cena de campeones del FC Barcelona, club donde milita el jugador de 18 años.

El número 10 del Barcelona, Lamine Yamal, estrena novia. (MANAURE QUINTERO / AFP)
El número 10 del Barcelona, Lamine Yamal, estrena novia. (MANAURE QUINTERO / AFP)

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Luego de que corrieran rumores sobre la supuesta relación amorosa entre el futbolista Lamine Yamal y la joven Inés García, hace unas horas ellos mismos se encargaron de confirmar que sí están en pareja.

El jugador de fútbol y la influencer sevillana llegaron juntitos y posaron abrazados para los medios presentes en la fiesta del Barcelona en el Casanova Beach Club.

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El amor tocó nuevamente la puerta del joven futbolista español Lamine Yamal, quien a finales del año pasado terminó su breve noviazgo con la cantante argentina Nicki Nicole.