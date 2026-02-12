El Atlético Mineiro de Junior Alonso destituye a Jorge Sampaoli tras mal inicio de campaña

“Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la ‘Cidade do Galo’, en la tarde de este jueves, las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, comunicó formalmente el conjunto de Belo Horizonte a través de sus canales oficiales.

El detonante de la salida del técnico de Casilda fue el amargo empate 3-3 cosechado el miércoles en casa frente al Remo, equipo recién ascendido, durante la tercera jornada del Brasileirão. A pesar de la fuerte inversión económica realizada en el último mercado de pases para potenciar la plantilla, el cuadro albinegro todavía no ha logrado sumar de a tres en el presente campeonato, acumulando apenas dos empates y una derrota que lo mantienen peligrosamente cerca de los puestos de descenso.

En el comunicado de despedida, la cúpula del ‘Galo’ tuvo palabras de cortesía para el cuerpo técnico saliente: “El club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”.

Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo



Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico.



Para a partida diante do Itabirito, neste sábado (14/2), em Nova Lima, a… pic.twitter.com/9se1i1O73h — Atlético (@Atletico) February 12, 2026

Con este desenlace, el ex-seleccionador de Chile y Argentina concluye su segunda etapa en el club minero, la cual inició apenas el pasado mes de septiembre. Durante este breve periodo, el equipo logró llegar a la final de la Copa Sudamericana, aunque el título se le escapó en la tanda de penales frente a Lanús, tras un empate sin goles en los 120 minutos de juego.

Sampaoli, de 65 años, reafirma su condición de técnico nómada con un currículum que en Brasil incluye al Santos y al Flamengo, además de un extenso recorrido europeo en clubes como el Sevilla, el Olympique de Marsella y el Stade Rennes. Ahora, la directiva del Atlético Mineiro inicia la búsqueda de un reemplazo de peso para afrontar lo que resta de la temporada 2026. Mientras se define al sucesor definitivo, Lucas Gonçalves tomará las riendas del equipo de manera interina para el compromiso de este sábado ante el Itabirito, correspondiente al Campeonato Mineiro.