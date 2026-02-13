Rubén Lezcano tiene acordada su llegada a Olimpia

El mediapunta formado en la cantera de Libertad fue, hasta hace poco, una de las prioridades del Ciclón. Sin embargo, en un principio, el jugador se había mostrado reacio a retornar, ya que priorizaba su continuidad en el Fluminense con el objetivo de consolidarse en la competitiva liga de Brasil y mantenerse en el radar de Gustavo Alfaro para la Selección Paraguaya. Pese a esa intención inicial, la necesidad de recuperar el protagonismo perdido inclinó la balanza a favor de la propuesta de Olimpia, que aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera en la antesala de la Copa del Mundo 2026.

La realidad de Lezcano en Río de Janeiro se tornó compleja bajo la dirección técnica de Luis Zubeldía. En lo que va de la presente temporada, el centrocampista apenas sumó minutos en dos encuentros, una escasa participación que resultó determinante para que el club y el jugador aceptaran una cesión. Para el joven talento oriundo de Repatriación, la prioridad absoluta es reencontrarse con la regularidad competitiva para no estancar su desarrollo profesional, en medio también tiene la propuesta de Fortaleza de la Serie B de Brasil.

La trayectoria reciente del ofensivo ha estado marcada por un 2025 de contrastes. Su año comenzó con un nivel superlativo, fundamental para la consagración de Libertad en el torneo Apertura, rendimiento que le valió su transferencia al Brasileirão. Sin embargo, su ciclo en el equipo carioca fue perdiendo fuerza en el segundo semestre, limitando su registro en Brasil a solo cuatro duelos por el campeonato local, dos en la Copa do Brasil y cinco en la Copa Sudamericana. Sumando sus breves apariciones de este año, su paso por el Fluminense se resume en 13 partidos disputados (436 minutos) y un solo gol anotado.

Consciente de que la inactividad es su principal enemiga para integrar la lista final de la Albirroja en la próxima cita mundialista, el canterano gumarelo está listo para desembarcar en Para Uno con la firme misión de recuperar su versión más brillante. El jugador tiene claro que el rodaje inmediato es la única vía para pelear por un puesto en el esquema de Gustavo Alfaro, una oportunidad que le fue esquiva durante su reciente etapa en el fútbol brasileño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy