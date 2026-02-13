Fútbol
13 de febrero de 2026 - 10:51

A qué hora juega Guaraní vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.

Guaraní y San Lorenzo disputan hoy el primer partido de la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní y San Lorenzo abren hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Víctor Bernay y el Rayadito de Julio César Cáceres juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción: dirige Carlos Paul Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Libertad por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Libertad por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Guaraní vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Momento de la disputa del balón entre jugadores de San Lorenzo y Recoleta en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Momento de la disputa del balón entre jugadores de San Lorenzo y Recoleta en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

Guaraní vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.