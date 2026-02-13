El inédito líder que puede tener hoy el torneo Apertura 2026

La Primera División de Paraguay abre hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026. Y en el inicio de la ronda previa al primer superclásico de la temporada, la tabla de posiciones puede tener un líder inédito: Recoleta FC. El Canario disputa el segundo encuentro del día y en caso de triunfar, superaría parcialmente a Nacional y Olimpia y sería líder del campeonato.

El Funebrero es la revelación en las primeras cuatro jornadas del certamen: igualó en los dos primeros juegos (1-1 vs. Sportivo Trinidense y 1-1 vs. Rubio Ñu) y ganó los posteriores (2-1 vs. Libertad y 3-0 vs. San Lorenzo). Con dos empates y dos triunfos, continuando invicto, los dirigidos por Jorge González suman 8 puntos y ocupan el tercer puesto a 2 unidades de Olimpia.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño, a las 20:30

Recoleta FC recibe a Sportivo Luqueño de Lucas Barrios en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. El Canario cambió la localía por motivos de seguridad: el duelo arranca a las 20:30, hora de nuestro país, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y VAR de José Armoa. Antes, Guaraní enfrenta a San Lorenzo en La Arboleda (18:30).

La tabla de posiciones del torneo Apertura 2026