13 de febrero de 2026 - 12:26

El inédito líder que puede tener hoy el torneo Apertura 2026

Momento de la disputa del balón entre jugadores de San Lorenzo y Recoleta en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
El torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay empieza hoy la quinta fecha, la última antes del primer superclásico de la temporada.

Por ABC Color

La Primera División de Paraguay abre hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026. Y en el inicio de la ronda previa al primer superclásico de la temporada, la tabla de posiciones puede tener un líder inédito: Recoleta FC. El Canario disputa el segundo encuentro del día y en caso de triunfar, superaría parcialmente a Nacional y Olimpia y sería líder del campeonato.

El Funebrero es la revelación en las primeras cuatro jornadas del certamen: igualó en los dos primeros juegos (1-1 vs. Sportivo Trinidense y 1-1 vs. Rubio Ñu) y ganó los posteriores (2-1 vs. Libertad y 3-0 vs. San Lorenzo). Con dos empates y dos triunfos, continuando invicto, los dirigidos por Jorge González suman 8 puntos y ocupan el tercer puesto a 2 unidades de Olimpia.

Wilfrido Báez, futbolista de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño, a las 20:30

Recoleta FC recibe a Sportivo Luqueño de Lucas Barrios en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. El Canario cambió la localía por motivos de seguridad: el duelo arranca a las 20:30, hora de nuestro país, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y VAR de José Armoa. Antes, Guaraní enfrenta a San Lorenzo en La Arboleda (18:30).

La tabla de posiciones del torneo Apertura 2026

La tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 hasta la cuarta fecha.
