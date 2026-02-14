Ameliano se acomoda arriba tras goleada al 2 de Mayo

Disciplina táctica y eficacia

Ameliano recibió en su estadio La Fortaleza del Pikysyry, en Villeta, a un 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero necesitado en la tabla, aunque aún con la cabeza puesta en la Copa Libertadores. Desde el vamos, el dueño de casa se hizo protagonista del juego, con posesión de balón y saliendo desde su propio arco fue inclinando la cancha a su favor.

Disciplina táctica y rápida recuperación del balón les permitía a los dirigidos por Roberto Nanni estar siempre en posición de ataque. El sector izquierdo fue el preferido para proponer la ofensiva, con un Jesús Abel Paredes muy prendido para aportar en el trabajo de llegar hasta la línea y sacar el centro.

Fue precisamente una jugaba individual de Paredes por la izquierda que abrió el camino para el gol de Ameliano, tras un centro que Fredy Vera le baja el balón a Walter Rogríguez y este se encarga de sacar un derechazo que no dejó chances a Ángel Martínez y se abrió el marcador.

El Gallo norteño no encontraba el rumbo y la manera de salir, perdiendo muy rápido la posesión del balón. Fueron dos pelotas paradas que le dieron al 2 de Mayo la posibilidad del empate, pero Miguel Martínez, portero local, fue clave para evitar los goles.

En el complemento la visita cambió su repertorio y comenzó a dominar las acciones, pero justo cuando empezaba a llegar al arco rival, un pase largo de Hugo Franco para Elvio Vera, quien definió de manera perfecta, puso el segundo para la V azulada.

Los pedrojuaninos seguían insistiendo en busca del descuento, cuando desde el fondo salió un rápido contragolpe que terminó en penal para Ameliano. Jorge Sanguina se encargó del remate, que lo paró Martínez, pero del rebote el propio Sanguina sentenció el marcador.

Ameliano consiguió así su tercera victoria al hilo y se acomoda bien arriba como escolta momentáneo del puntero, Olimpia, gracias a una disciplina táctica y eficacia a la hora de anotar.

El Gallo recibe a Sporting Cristal este martes

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero ya prepara su encuentro de ida en la Segunda Fase de la Copa Libertadores, programado para este martes, a las 21:30, en el estadio Río Parapití, en la Terraza del país.

De nuevo un equipo peruano en el camino del Gallo norteño, el Club Sporting Cristal, luego de superar en la primera fase al Alianza Lima, por un global de 2-1 (1-0 en el juego de ida y 1-1 en la vuelta).

El 2 de Mayo quiere seguir escribiendo su nombre en la historia de la Copa Libertadores, en su primera participación, buscando llegar a la fase de grupos. Hasta esta instancia el cuadro pedrojuanino ya embolsó la suma de 400.000 dólares y tiene asegurado otros 500.000 de la misma moneda por acceder a la segunda etapa de la competencia.

El árbitro para este encuentro será el colombiano Carlos Betancour, con asistencia de John León y Miguel Roldán.