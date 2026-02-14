Olimpia defiende la cima ante Rubio Ñu en la antesala de superclásico

Olimpia y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 5 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. En el día de los enamorados, el Decano y el Albiverde juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción: dirige Derlis López con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia defiende el liderato del campeonato

Olimpia empieza a defender la cima de la tabla. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez superó 2-1 a Nacional en la ronda pasada y agregando el empate sin goles de Cerro Porteño con 2 de Mayo, escaló en solitario a la punta de la clasificación. El Franjeado suma 10 unidades y aventaja por 1 al Tricolor y por 2 a Guaraní, el Ciclón y Recoleta FC.

Rubio Ñu busca la primera victoria del año

Rubio Ñu tiene como objetivo y obligación comenzar a ganar en el certamen. El Albiverde de Gustavo Morínigo, uno de los dos ascendidos a la máxima categoría, empató en las primeras dos presentaciones y perdió en las últimas dos: con solo 2 puntos, ocupa el antepenúltimo lugar de las posiciones y el penúltimo del promedio, en el que ocupa zona de descenso.

La formación de Olimpia vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Franco Alonso y Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de Rubio Ñu vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Rodi Ferreira, Braian Blasi, Javier Vallejos, Rodrigo Alborno; Juan José Giménez, Ángel Cardozo Lucena, Rodrigo Rojas, Fernando Martínez; William Mendieta y Pedro Báez.