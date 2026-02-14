Olimpia: Los concentrados vs. Rubio Ñu sin Rodney Redes

Olimpia disputa hoy en el primer encuentro como puntero del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano, que en la ronda pasada superó 2-1 a Nacional y escaló a cima de la tabla de posiciones, enfrenta a Rubio Ñu por la quinta fecha: empieza a las 18:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.
Lea más: A qué hora juega Olimpia vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo
En la víspera, Olimpia Media reveló la nómina de 23 jugadores citados por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. La novedad en la lista es la ausencia de Rodney Redes: el club llegó a un acuerdo con Liga de Quito para transferir al extremo a préstamo con opción a compra. En consecuencia, el ex Guaraní no fue convocado por el técnico argentino.
Olimpia: Los convocados vs. Rubio Ñu
Gastón Olveira
Sebastián Lentinelly
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
César Olmedo
Raúl Cáceres
Bryan Bentaberry
Gustavo Vargas
Mateo Garamma
Juan Vera
Aníbal Chalá
Alan Rodríguez
Juan Alfaro
Richard Ortiz
Alex Franco
Rodrigo Pérez
Hugo Quintana
Fernando Cardozo
Eduardo Delmás
Franco Alonso
Romeo Benítez
Sebastián Ferreira
Adrián Alcaraz
Hugo Sandoval
Tiago Caballero