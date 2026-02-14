Olimpia: Los concentrados vs. Rubio Ñu sin Rodney Redes

Olimpia disputa hoy en el primer encuentro como puntero del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano, que en la ronda pasada superó 2-1 a Nacional y escaló a cima de la tabla de posiciones, enfrenta a Rubio Ñu por la quinta fecha: empieza a las 18:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

En la víspera, Olimpia Media reveló la nómina de 23 jugadores citados por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. La novedad en la lista es la ausencia de Rodney Redes: el club llegó a un acuerdo con Liga de Quito para transferir al extremo a préstamo con opción a compra. En consecuencia, el ex Guaraní no fue convocado por el técnico argentino.

Olimpia: Los convocados vs. Rubio Ñu

Gastón Olveira

Sebastián Lentinelly

César Olmedo

Raúl Cáceres

Bryan Bentaberry

Gustavo Vargas

Mateo Garamma

Juan Vera

Aníbal Chalá

Alan Rodríguez

Juan Alfaro

Richard Ortiz

Alex Franco

Rodrigo Pérez

Hugo Quintana

Fernando Cardozo

Eduardo Delmás

Franco Alonso

Romeo Benítez

Sebastián Ferreira

Adrián Alcaraz

Hugo Sandoval

Tiago Caballero