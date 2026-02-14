Fútbol
14 de febrero de 2026 - 10:23

A qué hora juega Olimpia vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Olimpia y Rubio Ñu disputan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 5 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el Albiverde de Gustavo Morínigo juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Conduce Derlis López con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Olimpia defiende la cima en la antesala de superclásico

Olimpia vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Guaraní por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Guaraní por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Olimpia vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Los jugadores de Rubio Ñu celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Rubio Ñu celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

Olimpia vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.