Fútbol
14 de febrero de 2026 - 13:53

Sportivo Ameliano recibe 2 de Mayo tras Olimpia vs. Rubio Ñu

Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.

Sportivo Ameliano y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 5 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada y el Gallo norteño juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en el Ameliano Villeta de Villeta. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Sportivo Ameliano y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada y el Gallo norteño juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Ameliano Villeta de Villeta: dirige Álvaro Giménez con VAR de David Ojeda. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano, por un nuevo triunfo

Sportivo Ameliano busca la tercera victoria consecutiva en el campeonato. La V Azulada de Roberto Nanni registró un empate y una derrota en las primeras dos presentaciones hasta que rompió la racha con dos triunfos: 1-0 vs. San Lorenzo y 1-0 vs. Sportivo Luqueño. Los del Barrio Virgen del Huerto suman 7 puntos y están a 3 unidades del puntero Olimpia.

El argentino Andrea Falabella, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
El argentino Andrea Falabella, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.

2 de Mayo, con la cabeza en la Fase 2

2 de Mayo continúa en la seguidilla de encuentros entre el certamen local y la Copa libertadores 2026. El Gallo de Eduardo Ledesma logró la histórica clasificación a Fase 2 al eliminar a Alianza Lima. Los pedrojuaninos, que regresaron de Perú el jueves por la mañana, continúan sin ganar en la competencia de Liga: empató 2, perdió 2 y es penúltimo con 2 unidades.

Diego Acosta, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Diego Acosta, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.

La formación de Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella, Abel Paredes; Fredy Vera, Jonathan Benítez, Valentín Larralde, Alex Servían; Elvio Vera y Raúl Cabral.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Miguel Barreto, René Rodríguez, Juan Camilo Saiz, Wilson Ibarrola; Orlando Colmán, Josué Housé Díaz, Ulises Coronel, Brahian Ayala; Fernando Cáceres y Diego Acosta.