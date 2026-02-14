Sportivo Ameliano recibe 2 de Mayo tras Olimpia vs. Rubio Ñu

Sportivo Ameliano y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada y el Gallo norteño juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Ameliano Villeta de Villeta: dirige Álvaro Giménez con VAR de David Ojeda. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano, por un nuevo triunfo

Sportivo Ameliano busca la tercera victoria consecutiva en el campeonato. La V Azulada de Roberto Nanni registró un empate y una derrota en las primeras dos presentaciones hasta que rompió la racha con dos triunfos: 1-0 vs. San Lorenzo y 1-0 vs. Sportivo Luqueño. Los del Barrio Virgen del Huerto suman 7 puntos y están a 3 unidades del puntero Olimpia.

2 de Mayo, con la cabeza en la Fase 2

2 de Mayo continúa en la seguidilla de encuentros entre el certamen local y la Copa libertadores 2026. El Gallo de Eduardo Ledesma logró la histórica clasificación a Fase 2 al eliminar a Alianza Lima. Los pedrojuaninos, que regresaron de Perú el jueves por la mañana, continúan sin ganar en la competencia de Liga: empató 2, perdió 2 y es penúltimo con 2 unidades.

La formación de Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella, Abel Paredes; Fredy Vera, Jonathan Benítez, Valentín Larralde, Alex Servían; Elvio Vera y Raúl Cabral.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Miguel Barreto, René Rodríguez, Juan Camilo Saiz, Wilson Ibarrola; Orlando Colmán, Josué Housé Díaz, Ulises Coronel, Brahian Ayala; Fernando Cáceres y Diego Acosta.