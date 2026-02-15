Trinidense 1-Libertad 0: El que va a Trinidad pierde...

Un gol premia al que fue mejor

No se encuentran objeciones al triunfo de Sportivo Trinidense sobre Libertad, al que fue superior en la cancha, principalmente en el primer tiempo, aunque solo en el arranque del segundo marcó el único gol que retumbó en el barrio.

Apenas arrancó el partido, Clementino González hizo abrir los ojos al arquero liberteño Rodrigo Morínigo, pero esto no fue otra cosa que envalentonar más al cuadro trinidense a diferencia del once gumarelo que se hizo ver muy flojo, sobre todo en la línea defensiva, donde mostró mucha inseguridad.

El ritmo del juvenil Pedro Zarza –contra Olimpia ya mostró que no se amilana ante los grandes– fue incontrolable para los de Tuyucuá, que intentaron jugar al estilo de Chiqui Arce, pero incapaces de sobrepasar la presión en la marca de los anfitriones. Líneas muy separadas del Gumarelo se vieron sobrepasadas por la solidez de los auriazules.

Al promediar la primera etapa, y luego de un barullo en el área chica, Gustavo Viera marcó el gol tras un corto despeje de Diego Viera, pero por intervención del VAR, al que fue inexplicablemente el árbitro Díaz de Vivar, se marcó posición adelantada.

Libertad, en medio de sus imprecisiones, cerró el primer periodo con la mejor jugada que generó, pero que no la supo aprovechar Lorenzo Melgarejo.

El segundo lapso no pudo arrancar mejor en la intención de ganar de Trinidense, pues en una tonta acción de Néstor Giménez sobre el habilidoso Zarza, el juez pitó el penal. Gustavo Viera lo pateó, lo detuvo Morínigo, pero el pateador fue más rápido y se redimió con el gol de ventaja.

Quedaba toda esa etapa por delante, Triqui comenzó a jugar con la diferencia, no renunció a imponer su ritmo, con Libertad que no encontró el rumbo ni con las variantes. Fue otra vez Melgarejo el que aproximó el empate, virtud que no llegó nunca, pese a intentarlo con más actitud que claridad en el campo.

Trinidense quedó festejando el segundo triunfo al hilo en el campeonato, en el que el campeón del Apertura 2025 se aleja de la posibilidad de repetirlo.

Chiqui Arce: Cuando no hay explicación

No encuentra explicación al funcionamiento de su equipo el técnico de Libertad, Francisco Arce: “Creo que el análisis es mucho más profundo que mirar solo este partido. Venimos hace un tiempo sin poder ser nosotros mismo, llevar al partido oficial todo lo que se trabaja, porque trabajan muy bien. No veo que sea un problema físico o técnico”, remarcó Chiqui.

“Necesitamos liberar la cabeza realmente para poder hacer lo que saben hacer: rendir en la cancha, animarse a ejecutar las jugadas, no desperdiciar las oportunidades o los acercamientos que se tienen y que los rivales nos conviertan de una manera. No fue fácil hoy, pero con error nuestro de vuelta en la marcación (el gol) y al final, después a nosotros nos cuesta demasiado, nos está costando convertir”, el análisis del DT, quien en cuanto a posibles refuerzos, la consulta se debe trasladar a la dirigencia, dijo.