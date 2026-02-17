Clásico: Juan Gabriel, entre los grandes

El árbitro de 43 años, Juan Gabriel Benítez, lleva siete juegos conducidos entre los más ganadores de nuestro fútbol, en los que se registraron dos victorias franjeadas, una azulgrana y cuatro empates. En 2025 condujo tres de los cuatro enfrentamientos clásicos.

Juan Gabriel es de la promoción 2011 de la Unión del Fútbol del Interior (UFI). En la temporada siguiente pasó a integrar el staff referil de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Porta la insignia de la FIFA desde el 2019.

Cumplidas cinco rondas del torneo Apertura, Juan Gabriel Benítez encabeza el ranking de nuestro diario, con un promedio de 6,20.

David Ojeda, Derlis Benítez, Álvaro Giménez, Mario Díaz de Vivar y Carlos Paul Benítez tienen 6, aunque es el único que estuvo presente en todas las fechas, el que lidera el escalafón y que estará presente en la Copa del Mundo 2026. Hasta aquí actuaron nueve jueces centrales en el certamen.