El Ciclón sucumbe ante la Academia: Cerro Porteño cayó ante Nacional 2-0

Kili Rojas, clave en el triunfo

Cerro Porteño no pudo hacerse fuerte en su casa frente a Nacional y cayó 2-0 en un encuentro que resultó favorable a la visita durante gran parte del trámite.

Lea más: Trinidense 1-Libertad 0: El que va a Trinidad pierde

La Academia contó además con el plus de la destacada actuación de su arquero, Santiago “Kili” Rojas, clave con varias intervenciones decisivas para sostener el resultado, llevarse el triunfo y cortar el invicto azulgrana.

Cerro Porteño salió con intensidad en los primeros diez minutos, con un mediocampo renovado tras la inclusión de Klimowicz como titular luego de la buena imagen dejada en el partido anterior ante 2 de Mayo. Sin embargo, esta vez no fue lo mismo: le faltó claridad y por momentos pareció desorientado, sin encontrar su lugar en el campo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más allá de eso, la banda izquierda fue la principal vía de ataque, con Aliseda y Guillermo Benítez forzando constantemente la marca de Feliú. El equipo dirigido por Jorge Bava tuvo una ocasión clara que fue bien resuelta por el arquero Killy Rojas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A partir de allí, el que creció fue Nacional. Josué Colmán comenzó a desequilibrar y, junto a Alejandro Samudio, empezó a inquietar por el sector derecho. La Academia elevó su nivel de juego, aunque sin poder concretar debido a las intervenciones de Martín Arias.

Cerca del final, Cerro dispuso de un penal, pero fue invalidado por el VAR por una posición adelantada previa de Vegetti, que además tuvo escasa participación en el partido.

Cuando se cerraba la etapa inicial, un pelotazo largo de Rojas no fue bien leído por la defensa azulgrana y quien sí estuvo atento fue Hugo Iván Valdez, que se filtró en el área y sacó un remate cruzado para vencer a Arias y marcar el primer gol del encuentro.

En la segunda mitad, Jorge Bava intentó corregir su planteamiento con los ingresos de Cecilio Domínguez, Aguayo y Domínguez Huertas, pero el funcionamiento no mejoró e incluso aparecieron más imprecisiones.

Aun así, a puro empuje, el empate estuvo cerca, aunque las intervenciones del arquero Rojas sostuvieron la ventaja. Nacional llegó al segundo gol mediante un contragolpe definido por Hugo Adrián Benítez y hasta se quedó corto en el marcador, que pudo ser más abultado.

La derrota de Cerro Porteño enciende la preocupación de cara a la próxima fecha, cuando deberá afrontar el superclásico ante Olimpia.