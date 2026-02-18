Rubio Ñu: Chapa Martínez se queda en la Arboleda

Chapa Martínez, surgido en Olimpia, lleva disputados los cinco partidos del Laureado, Rubio Ñu, en el torneo Apertura (411 minutos en campo), con un gol marcado a Recoleta FC.

El volante de contención rechazó una propuesta para continuar su carrera en Chile. Igualmente, tuvo sondeos de Brasil, donde estuvo antes de volver al medio local, pero al final primó su compromiso con la causa albiverde.

Rubio Ñu buscará el viernes contra Libertad, en La Huerta, a las 18:30, su primera victoria del año.

