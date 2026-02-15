Gustavo Morínigo: “Me parece que Olimpia sacó el punto, no nosotros”

Para Morínigo, el análisis pasa por una carencia que se viene repitiendo en las últimas jornadas: la definición. “No tuvimos ese último puntapié que se nos está haciendo esquivo en cada partido. Hoy lamentamos nuevamente la situación. Por supuesto que no juzgamos; todos somos responsables, todos somos culpables cuando pasan este tipo de cosas. Hay que fortalecer al grupo, fortalecer al grupo. Este es el camino. Corrieron mucho, jugaron al fútbol, como es Rubio Ñu en sí, lastimosamente no sacamos el mejor resultado, respetando al rival”.
El estratega hizo hincapié en que, a pesar de tener un hombre más en cancha, faltó la serenidad necesaria para dar el golpe final: “Quizás nos faltó un poco más de fortuna y terminar mejor las jugadas con un poco más de tranquilidad, teniendo en cuenta la superioridad numérica. No reclamarnos, sí hacer mea culpa en varias situaciones. Casi también perdimos; está la atajada de Franco Fragueda, hay que recordar eso. Entonces, tenemos mucho que seguir mejorando en todo sentido, tanto defensivo como ofensivo”.
Lejos de conformarse con la igualdad ante un grande, Morínigo fue tajante al señalar que el punto obtenido le sirve más a Olimpia por como se presentó el partido. “Creo que son oportunidades únicas, me parece que hoy desaprovechamos nuestra oportunidad y me parece que Olimpia sacó el punto, no nosotros. Nosotros queríamos otra cosa, tuvimos las posibilidades para eso y no las aprovechamos. Entonces, para mí pasó por eso. Tenemos que ser autocríticos, no creer que esto es bueno para nosotros, porque perdimos una posibilidad”, sentenció con firmeza.
Sobre el peso anímico de no sumar de a tres pese al buen juego, añadió: “Lo que pesa es que no podemos ganar porque, a excepción del partido con Guaraní, el equipo viene haciendo buenos partidos; tenemos posibilidades y no las estamos aprovechando. Entonces, eso es quizás lo que pesa un poquito”. Sin embargo, descartó que esto afecte la moral a largo plazo: ”En la parte psicológica no me preocupa mucho porque tenemos gente experimentada que maneja el grupo, que ya están hablando, que están charlando ya, que están levantando al grupo, a los más jóvenes específicamente, y ya preparados para lo que sigue”.
Uno de los momentos cumbres del encuentro fue el penal ejecutado por Ángel “Pika” Cardozo Lucena, el cual terminó siendo contenido por Gastón Olveira. Morínigo evitó cargar contra su dirigido y prefirió resaltar la figura del arquero franjeado. “Esa es una sensación del momento, también de ‘Pika’ sabemos de su calidad. Damos más mérito a Gastón Olveira. Si estaba Willy (Mendieta), por supuesto seguramente iba a patear. No podemos reclamar nada, no fue displicente, le damos mérito al arquero, a Gastón. Y es seguir remando, no hay que quedarnos con esto”, concluyó el técnico del conjunto de Santísima Trinidad.