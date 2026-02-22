Cerro Porteño 0-Olimpia 1: El más ganador planta bandera en el barrio

Cerro continúa con su festejo de fin de año

Al clásico lo hace grande su entorno, la afición, porque generalmente los protagonistas no llenan las expectativas en el rectángulo. Y en este duelo de los cambios obligados no pasaba mucho hasta que llegó el gol visitante.

Parecía más entero Olimpia con relación a Cerro Porteño, aún más disminuido con la salida tempranera de Blas Riveros, quien no debió ser alistado al no encontrarse en la plenitud de sus medios físicos. Conste que entró bien el chico Chaparro, bien en la proyección, aunque algo flojo en la marca.

Intentó tomar la iniciativa el Ciclón, con el protagonismo de Iturbe, que tuvo las mejores aproximaciones, aunque sus remates eran débiles o fallidos.

El Decano, con una formación cargada de volantes, perdió a Hugo Quintana en un tramo avanzado del primer tiempo. Lo sustituyó Tiago Caballero, que brinda prestaciones ofensivas.

La anotación franjeada llegó tras un tiro de esquina que tuvo un despeje, el envío al área de Bentaberry de espaldas al arco, la chilena de Mateo Gamarra para redireccionar el balón para convertirlo en pase y el cabezazo de Richard Ortiz, mejor posicionado que Iturbe, que le venía haciendo sombra.

Al descanso, con un conjunto azulgrana abajo en el marcador, pese al elevado porcentaje de posesión (63) y números favorables en otros ítems como en remates al arco y peses correctos. En cada avance levantaba a su público, pero en las proximidades del área se esfumaba todo.

Apenas iniciada la complementaria el incansable Alcaraz perdió una clara oportunidad para aumentar la ventaja olimpista. Nada que reprochar al rizado, que literalmente mojó la camiseta.

Morel también debió salir “tocado”. El equipo de Jorge Bava quedaba más debilitado y sin ideas.

Los instantes finales fueron de incertidumbre, no precisamente por la fuerza futbolística de Cerro, sino porque un error franjeado podría modificar el tablero. Lo más cercano al empate se dio con un tiro aéreo de Vegetti, desde una posición inmejorable.

Olimpia le tomó el gusto a los triunfos en Barrio Obrero, con determinación, pisando con mayor firmeza que el rival, que está pagando caro el tardío inicio de su preparación.

Richard Ortiz: ”Logramos un triunfo importante”

El experimentado mediocampista de Olimpia Richard Ortiz Bustos, de 35 años, destacó el triunfo de su club en Barrio Obrero con su anotación, de cabeza.

“Uno más para el cuaderno. Lo importante acá es que el grupo esta unido. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer y estoy contento por el triunfo. Fue un partido inteligente y nuevamente ganamos aquí”, significó.

Con relación a esta nueva victoria, mencionó: “La verdad que sabíamos que hace cuatro años que no nos están ganando ellos acá y sabíamos que se iban a desesperar y creo que hicimos un buen trabajo”, añadió.

“Creo que ganamos este partido porque nos preparamos tácticamente muy bien. Estamos muy metidos también los once y ahí se ve que el equipo está unido. Ellos manejaron el partido y no encontraron espacios”. significó.

Sobre su ascendencia sobre el plantel en el campo de juego, aseveró: “Siempre me gusta ordenar ahí dentro de la cancha. El profe cuando llegó también se dio cuenta de eso y me dio la confianza total. Así que cualquier cosa que él quiera decir a los muchachos, me dice a mí y yo ordeno ahí dentro de la cancha”.

“Estoy muy contento y más por el equipo, porque hoy teníamos que ganar para estar en la punta. Y creo que logramos un triunfo importante”, afirmó el mediocampista.

“Nos faltó un poquito manejar el partido. Creo que Cerro en el primer y segundo tiempo manejó la pelota. Pero estábamos bien parados y no nos hicieron daño”, finalizó el autor del único gol de ayer.

Juan Manuel Iturbe: ”Solo pedir perdón a esta afición”

El capitán de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe, de 32 años, quedó apenado tras la derrota y pidió disculpas a la afición que acudió en masa.

“Creo que en los dos partidos, contra Nacional y ahora contra Olimpia, no merecíamos perder. Ellos tuvieron una oportunidad e hicieron el gol y nosotros creamos varias oportunidades, en el primer tiempo sobre todo. En el segundo tiempo salimos a jugar con todo y ellos se tiraron para atrás para defender obviamente el resultado”, mencionó.

Además, respecto a la hinchada que acudió en gran número, expresó: “Creo que no tengo palabras, solo pedir perdón a esta afición que vino y nos apoyó, que estuvo con nosotros desde la primera fecha. Decirles a ellos que vamos a revertir esto, vamos a trabajar desde mañana y ya vamos a pensar en Ameliano”.

“En estas situaciones, donde hay negatividad, hay que estar más fuertes. A puertas cerradas tenemos que ir a hablar y hay que levantarle a algunos, porque esto es Cerro y la camiseta lastimosamente es muy pesada y la gente no te perdona una”, sostuvo.

Sobre el rendimiento físico, manifestó: “Nosotros entre semana hacemos mucho, sobre todo los primeros días previos a un partido. Hacemos mucho físico, casi no tocamos la pelota, entonces quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Obviamente, después es el juego y hay que embocarla. Lastimosamente ahora no se nos está abriendo el arco, pero hay que trabajar, seguir trabajando y una vez más pedirle perdón a esta gente que vino con esa ilusión de salir ganando”, concluyó el jugador.