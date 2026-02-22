El duelo Luqueño-Guaraní se jugará este lunes tras el bochorno lumínico en Capiatá

Ante los reiterados cortes y la imposibilidad de garantizar el normal desarrollo del juego, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) emitió un comunicado oficial aclarando las responsabilidades del incidente: “El partido fue postergado debido a inconvenientes registrados en el sistema eléctrico del estadio Erico Galeano, cuya administración y operatividad corresponden al club responsable del recinto”.

Asimismo, el ente rector del fútbol nacional anunció que no dejará pasar el hecho por alto y llevará adelante una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del fallo y deslindar responsabilidades administrativas. “Ante lo ocurrido, la APF llevará adelante una investigación de lo ocurrido”, expresó la entidad que regula el balompíé local en su comunicado.

Para no dilatar aún más el calendario del torneo Apertura, que de por sí está muy apretado con las competencias continentales, el encuentro entre el “Auriazul” y el “Legendario” fue reprogramado oficialmente para mañana en horario matinal, lunes 23 de febrero a las 08:00 horas. El escenario seguirá siendo el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá, que ahora ya contará con la garantía de la luz natural para permitir el cumplimiento de la sexta fecha.

