Luqueño-Guaraní, cita nocturna en Capiatá

La única propuesta dominical, entre Luqueño y Guaraní, se presenta atractiva, sobre todo por la necesidad de los auriazules de fortalecer el promedio para evitar problemas con el descenso.

Envuelto en la Copa Libertadores, el Cacique reservará a algunas figuras con vistas al decisivo enfrentamiento del jueves contra el uruguayo Juventud Las Piedras, en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

Los aurinegros vienen de lograr un empate sin goles en Montevideo y pondrán todas sus fichas en el certamen internacional, sobre todo por el aspecto económico.

A pesar de presentar un “mix”, el Legendario es el favorito a quedarse con la victoria contra un rival con bajas y que tiene la necesidad de alistar a juveniles para ajustarse al reglamento del “minuto”, ya que hasta aquí lleva solo 45’, muy distante a los 900’ para evitar la multa y la reducción de tres puntos en caso de incumplimiento.