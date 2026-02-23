Luqueño 3-Guaraní 2: Matiné auriazul

Concesiones aprovechadas

Un duelo oficial parecido a amistoso, teniendo en cuenta el horario (08:00), la escasa concurrencia por el primer día laboral de la semana, el inicio de las clases y sobre todo por la soltura de los protagonistas, que presentaron un espectáculo abierto y entretenido, como si el resultado no importara.

El elenco A auriazul estableció inicialmente una distancia futbolística sobre el B aurinegro. Luego las cosas se equipararon y la diferencia fue mínima, como marca el resultado.

Iván Maggi recibió un pase filtrado, dejó en camino a Domínguez y Ramírez para superar a Servio con un recorte. El Sportivo pasaba al frente.

El empate fue inmediato. Lo hizo Matías López tras una combinación con César Miño para el empalme con pie izquierdo del volante central.

La defensa del Cacique fue un colador. Tampoco tuvo el apoyo del mediocampo para la contención. Recuperación, traslado y resolución de Sebas Quintana contra unos marcadores que parecían poste.

Un día inspirado de Quintana para avanzar tras una recuperación y lanzar un zurdazo desde fuera del área que se clavó al ángulo. Doblete del mediocampista y ventaja ampliada.

El argentino Ramos fue expulsado por doble amonestación. Aún con la desventaja, el Legendario tuvo un crecimiento que le permitió aproximarse.

Una pena máxima otorgada tras un envío de Ocampos que dio en el brazo de Domínguez fue desestimada de manera correcta mediante el VAR.

El reaparecido Wiechniak parece tener un imán para los penales. Luego que el balón diera en el brazo de Ángel Benítez (en posición “natural”), le cometió una falta en el área a Rodríguez.

El tiro de Diego Fernández fue desviado por Aguilar y de rebote anotó el canterano luqueño, pero el balón le había pegado en la mano. En medio de la revisión se detectó una irregularidad anterior, la invasión de área.

Cambio de rematador para la anotación serena de Servio, dejando fuera de acción a Aguilar.

Quintana se perdió el triplete en tiempo adicional, otorgando minutos finales de incertidumbre.

Guaraní se regaló con su formación alternativa y perdió. El equipo de Lucas Barrios no garantiza rendimientos por sus improvisaciones, con jugadores que no actúan en sus puestos originales y transmiten inseguridad, aunque el puntaje maquilla las imperfecciones.