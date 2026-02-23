Recoleta FC: Rotación canaria por seguidilla de partidos

El Canario, Recoleta FC, jugará el jueves contra Nacional, en el Ricardo Grégor, a las 20:30.

Lea más: Recoleta retoma vuelo

El domingo lidiará con Cerro Porteño en la Nueva Olla, en el mismo horario y el jueves 5 de marzo volverá a medir a la Academia, esta vez en Sajonia, a las 19:00, por un lugar en la fase de grupos de “La gran conquista”, en su estreno internacional.

La planificación del staff comandado por Jorge González Frutos es presentar una alineación totalmente alternativa contra el Ciclón, por lo que los componentes del elenco estable se centrarán en Nacional.