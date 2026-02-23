Fútbol
Recoleta FC: Rotación canaria por seguidilla de partidos

José Antonio Espínola (24 años), mediocampista de Recoleta FC.
Recoleta FC tendrá una seguidilla de partidos, incluyendo el de la Copa Sudamericana, por lo que su cuerpo técnico contempla una rotación.

Por ABC Color

El Canario, Recoleta FC, jugará el jueves contra Nacional, en el Ricardo Grégor, a las 20:30.

El domingo lidiará con Cerro Porteño en la Nueva Olla, en el mismo horario y el jueves 5 de marzo volverá a medir a la Academia, esta vez en Sajonia, a las 19:00, por un lugar en la fase de grupos de “La gran conquista”, en su estreno internacional.

La planificación del staff comandado por Jorge González Frutos es presentar una alineación totalmente alternativa contra el Ciclón, por lo que los componentes del elenco estable se centrarán en Nacional.