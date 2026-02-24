Alan Benítez llegó al país para oficializar el regreso a Libertad

Alan Benítez aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Asunción. El futbolista paraguayo volvió al país para oficializar el regreso a Libertad. Antes, el lateral derecho rescindió contrato con Internacional de Porto Alegre. Será el tercer ciclo del ex Olimpia y Cerro Porteño en Tuyucuá después de 2013 y 2017-2020.

Benítez retorna a la Primera División de Paraguay luego de seis meses: previo al fichaje por el Colorado, visitó la camiseta del Ciclón entre 2023 y mediados de 2025. En la temporada, el jugador de 32 años solo disputó 3 encuentros: 2-1 vs. Novo Hamburgo (11 de enero), 4-0 vs. Monsoosn FC (15 de enero) y 1-2 vs. Ypiranga-RS (18 de enero), todos por el Estadual Gaúcho.