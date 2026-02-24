Libertad
24 de febrero de 2026 - 14:01

Alan Benítez llegó al país para oficializar el regreso a Libertad

El futbolista paraguayo Alan Benítez.Juanse Álvarez, ABC Color

Alan Benítez retornó a Paraguay para vestir la camiseta de Libertad.

Por ABC Color

Alan Benítez aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Asunción. El futbolista paraguayo volvió al país para oficializar el regreso a Libertad. Antes, el lateral derecho rescindió contrato con Internacional de Porto Alegre. Será el tercer ciclo del ex Olimpia y Cerro Porteño en Tuyucuá después de 2013 y 2017-2020.

Benítez retorna a la Primera División de Paraguay luego de seis meses: previo al fichaje por el Colorado, visitó la camiseta del Ciclón entre 2023 y mediados de 2025. En la temporada, el jugador de 32 años solo disputó 3 encuentros: 2-1 vs. Novo Hamburgo (11 de enero), 4-0 vs. Monsoosn FC (15 de enero) y 1-2 vs. Ypiranga-RS (18 de enero), todos por el Estadual Gaúcho.