24 de febrero de 2026 - 22:16

Piden a Harrison seguir un periodo más al frente en la asamblea de la APF

Robert Harrison, anoche en la asamblea de la APF.6
Robert Harrison, anoche en la asamblea de la APF.

El presidente del club Sportivo Trinidense, Norman Rieder, secundado por el nuevo titular de Cerro Porteño, Blas Reguera, pidieron en la asamblea ordinaria de la APF a Robert Harrison a aceptar seguir al frente de la entidad y este asume la petición.

Por ABC Color

La noche de este martes se realizó la asamblea general ordinaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en la que fueron aprobados el balance y la memoria del ejercicio anterior del presidente de la entidad, Robert Harrison, al que solicitaron aceptar postularse de nuevo a un periodo más al frente.

La moción partió del titular del Sportivo Trinidense, Norman Rieder, y este fue secundado por el nuevo presidente del club Cerro Porteño, Blas Atilio Reguera. A los que se sumaron representantes de clubes de varias categorías.

Ante la propuesta de Norman Rieder, se puso a consideración de los asambleístas convocar a una asamblea general electiva, a celebrarse en un plazo no menor a quince (15) días, con el objetivo de la elección de autoridades de la matriz el fútbol paraguayo. “Voy a aceptar y me voy a candidatar para el próximo período. Gracias a todos los dirigentes, a vos Gustavo Alfaro, a Villar (Justo) y todos los jugadores por hacernos tocar el cielo con las manos”, enfatizó Robert Harrison al pedido de asumir el compromiso un periodo más al mando de la APF y haciendo hincapié al reciente logro de la selección paraguaya en volver a una Copa del Mundo.

“Cerramos una nueva asamblea de la APF, en una jornada marcada por la unidad institucional y la visión compartida, tras un año cargado de logros y nuevos desafíos”, remarcó el titular de la matriz del fútbol nacional, que en semanas más será reelecto para el periodo 2026-2030.

Luego de la aprobación por unanimidad de la Memoria y el balance 2025, al igual que el informe del síndico, Humberto Campuzano, firmaron el acta Rodrigo Nogués, en representación del club Olimpia; Blas Reguera, Cerro Porteño, y Luis Vierci, del club Guaraní.