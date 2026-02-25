Cerro Porteño y la obligación de volver a ganar en el campeonato

Cerro Porteño disputa el primer partido del séptimo capítulo del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón enfrenta hoy a Sportivo Ameliano en el Arsenio Erico de Asunción: comienza a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano puede alcanzar a Olimpia

Sportivo Ameliano tiene la oportunidad de alcanzar momentáneamente el primer lugar de la tabla de posiciones. La V Azulada de Roberto Nanni es cuarto con 11 puntos, a solo 3 unidades de Olimpia. En el campeonato, los del Barrio Virgen del Huerto registran una racha de cuatro encuentros sin perder: tres victorias al hilo y un empate ante Nacional (1-1) en la ronda anterior.

Cerro Porteño y el objetivo de la recuperación

Cerro Porteño busca la recuperación inmediata a los dos golpes que sufrió en el certamen: el 0-2 ante Nacional y el 0-1 contra Olimpia, ambos en La Nueva Olla por la quinta y sexta jornadas respectivamente. El Ciclón también tiene en riesgo la continuidad de Jorge Bava, quien está en el centro de la crítica por los malos resultados, el flojo rendimiento y la seguidilla de lesiones.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño en el torneo Apertura 2026

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Miguel Jacquet, Abel Paredes; Fredy Vera, Walter Rodríguez, Jonathan Benítez, Valentín Larralde; Sebastián Aranda y Elvio Vera.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano en el torneo Apertura 2026

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Guillermo Benítez; cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.