Fútbol
25 de febrero de 2026 - 16:35

Cerro Porteño y la obligación de volver a ganar en el campeonato

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Ameliano en el comienzo de la fecha 7 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada y el Ciclón juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Cerro Porteño disputa el primer partido del séptimo capítulo del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón enfrenta hoy a Sportivo Ameliano en el Arsenio Erico de Asunción: comienza a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano puede alcanzar a Olimpia

Sportivo Ameliano tiene la oportunidad de alcanzar momentáneamente el primer lugar de la tabla de posiciones. La V Azulada de Roberto Nanni es cuarto con 11 puntos, a solo 3 unidades de Olimpia. En el campeonato, los del Barrio Virgen del Huerto registran una racha de cuatro encuentros sin perder: tres victorias al hilo y un empate ante Nacional (1-1) en la ronda anterior.

Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.

Cerro Porteño y el objetivo de la recuperación

Cerro Porteño busca la recuperación inmediata a los dos golpes que sufrió en el certamen: el 0-2 ante Nacional y el 0-1 contra Olimpia, ambos en La Nueva Olla por la quinta y sexta jornadas respectivamente. El Ciclón también tiene en riesgo la continuidad de Jorge Bava, quien está en el centro de la crítica por los malos resultados, el flojo rendimiento y la seguidilla de lesiones.

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño en el torneo Apertura 2026

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Miguel Jacquet, Abel Paredes; Fredy Vera, Walter Rodríguez, Jonathan Benítez, Valentín Larralde; Sebastián Aranda y Elvio Vera.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano en el torneo Apertura 2026

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Guillermo Benítez; cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.