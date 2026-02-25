Fútbol
25 de febrero de 2026 - 11:30

A qué hora juega Ameliano vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Ameliano por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 7 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada y el Ciclón juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción: dirige Blas Romero con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

El argentino Andrea Falabella, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

El argentino Pablo Vegetti, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.