“Hay respaldo para Jorge Bava”, el mensaje del presidente de Cerro Porteño

Cerro Porteño vive el peor momento del semestre después de la derrota en el superclásico del fútbol paraguayo. La caída ante Olimpia fue la segunda consecutiva en el torneo Apertura 2026, en el que ocupa el octavo lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos, a 6 unidades de la cima. Pero además de los resultados, el rendimiento y la cantidad de lesiones encienden las alarmas.

Por estas razones, Jorge Bava está en el centro de la crítica del hincha, que empezó a pedir un cambio de timón. Pero la nueva directiva del Ciclón todavía respalda al DT que hace pocos meses conquistó el torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025. “Hay respaldo para Bava”, fue la respuesta de Blas Reguera sobre el momento del charrúa.

“Confiamos que habrá un repunte”

Aunque el “respaldo” a veces tiene fecha de caducidad inmediata, Reguera insistió y agregó que “confiamos que habrá un repunte”. “Todo técnico que esté en el club va a tener respaldo. Hay respaldo de la directiva. Confiamos que habrá un repunte. Nos reunimos después del clásico como en todos los partidos desde que estamos”, continuó el presidente de la institución a ABC TV.

“Tenemos que mejorar bastante”

“Estamos un momento en el que tenemos que mejorar bastante. Estamos viendo para encontrar el equipo. Estamos convencidos de que muy pronto, que es mañana (hoy miércoles), ya vamos a ir ascendiendo y como se dice, caballo que viene de atrás logra el objetivo”, puntualizó el sucesor de Juan José Zapag durante la Asamblea Ordinaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).