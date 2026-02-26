Rubio Ñu-San Lorenzo, duelo de recién ascendidos en el barrio Trinidad

La séptima jornada del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol paraguayo prosigue esta tarde con un duelo de equipos que buscan consolidarse en la máxima categoría. Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo, los dos conjuntos recientemente ascendidos, se verán las caras en el barrio Santísima Trinidad. El compromiso está marcado para las 18:30 hora de Paraguay en el estadio La Arboleda de Asunción. Para este choque entre el “Albiverde” y el “Rayadito”, la conducción arbitral estará a cargo de Mario Díaz de Vivar, quien contará con el respaldo de Carlos Paul Benítez en el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu, por seguir en la ruta triunfal

Rubio Ñu llega a esta jornada con el ánimo renovado tras conseguir su primera victoria en el certamen. El conjunto Albiverde, bajo la dirección técnica de Gustavo Eliseo Morínigo, viene de dar el golpe a domicilio al imponerse ante Libertad, logrando así sumar de de a tres por primera vez. Previamente, el equipo de Santísima Trinidad había cosechado tres unidades producto de sendos empates frente a Sportivo Ameliano, Recoleta FC y Olimpia. Sin embargo, pese a este reciente impulso, la producción de puntos aún resulta insuficiente para abandonar la zona crítica de la tabla de promedios, donde actualmente ocupa la penúltima posición.

San Lorenzo, con la urgencia del primer triunfo

Por su parte, el otro recién ascendido, Sportivo San Lorenzo, llega tras haber puntuado por primera vez en lo que va del torneo. El cuadro “Rayadito”, con la dirección técnica de Julio César Cáceres, viene de igualar ante Sportivo Trinidense, un resultado que le permitió finalmente inaugurar su casillero de puntos. Previo a este empate, el equipo arrastraba una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en las primeras cinco fechas del certamen. Pese a haber sumado esa unidad, el conjunto universitario se mantiene en una situación de crisis, ocupando el fondo tanto de la tabla de posiciones como de la de promedios, consolidándose en este inicio de temporada como el equipo más comprometido con el descenso.

La formación de Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Braian Blasi, Javier Vallejos y Rodrigo Alborno; Juan José Giménez, Ángel Cardozo Lucena, Fernando “Chapa” Martínez y Rodrigo Rojas; William Mendieta y Mauricio Roldán.

La formación de Sportivo San Lorenzo vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Federico Cristóforo; Maximiliano García, Luis Fernando Cáceres, Mario López Quintana e Iván Torres; Axel Galeano, Aldo Quiñónez, Bruno Piñatares y Hugo González; Fabricio Rivas y José Alfredo Barrios.