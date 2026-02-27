Derlis Benítez, el elegido para pitar el duelo entre el líder Olimpia y Ameliano

En un choque con mucho en juego, el Franjeado buscará consolidar su condición de puntero solitario. Por su parte, la “V Azulada” llega con la urgencia de abandonar la zona roja de la tabla de promedios, lugar al que cayó en la fecha reciente. Para este compromiso, Derlis Benítez fue designado como árbitro principal, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR.

El domingo será el turno del otro gigante de nuestro fútbol, Cerro Porteño, que recibirá a Recoleta FC en el Estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero. Este encuentro contará con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar, quien será asistido desde la cabina del VAR por Carlos Figueredo.

Programación sabatina

Sportivo Ameliano vs. Olimpia

Estadio: Antonio Aranda.

Hora: 18:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Ulises Méreles.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:30.

Árbitro: Carlos Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Armoa.

AVAR: Christian Sosa.

Cartelera del domingo

Nacional vs. Guaraní

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milcíades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Recoleta FC

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Lunes se completa la octava ronda

Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Luis Onieva y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sportivo San Lorenzo vs. Libertad

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 20:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Julio Aranda y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.