2 de Mayo 1-Trinidense 0: El Gallo vuelve a cantar

Primer triunfo del 2 de Mayo

El 2 de Mayo, tras haber quedado lamentablemente afuera de la competencia internacional (Copa Libertadores), recibió anoche en la Terraza del país al Sportivo Trinidense con el principal objetivo de reivindicarse en el ámbito local.

El duelo comenzó más favorable para el conjunto visitante –que presentó un equipo alternativo mirando el debut en la Sudamericana contra Olimpia–, que estuvo muy cerca de abrir el marcador por intermedio de Fernando Romero, quien ni bien empezó el juego se desprendió de la marca de Pedro Sosa y remató a la portería custodiada por Ángel Martínez, pero la pelota pegó en el palo y se perdió a un costado.

El local consiguió nivelar las acciones posteriormente, pero luego el trámite del partido cayó considerablemente de nivel (imprecisiones de parte de ambos), fue muy trabado en el medio campo, casi no hubo ocasiones de gol y con el empate 0-0 fueron a los vestuarios.

Con las variantes introducidas por Ledesma y Arrúa, la etapa complementaria tuvo otra dinámica y los del norte casi anotaron luego de una “galopada” de Pedro Delvalle, quien ensayó un centro que fue conectado por Rodrigo Ruiz Díaz, pero Víctor Samudio desvió providencialmente al córner.

Sobre el final, todo fue de ida y vuelta, pero los de PJC aprovecharon un rebote dado por Samudio y Fernando Cáceres (recién ingresado), a los 39’ y de atropellada, le dio su primer triunfo al Gallo Norteño.