El golpeado Sportivo 2 de Mayo recibe en la “terraza” al Sportivo Trinidense

El Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero será el escenario donde el Sportivo 2 de Mayo y Sportivo Trinidense se verán las caras esta noche, en un duelo correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El duelo entre “Gallo” norteño y la “Cruz Amarilla” inicia a las 20:30 (hora paraguaya). La conducción arbitral estará a cargo de Carlos Paul Benítez, mientras que José Armoa será el responsable de supervisar las acciones desde la cabina del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo 2 de Mayo, con la necesidad de recuperación

El Sportivo 2 de Mayo afronta una nueva jornada del campeonato doméstico con la urgencia de sacudirse el polvo tras el reciente revés internacional. El conjunto dirigido por Eduardo Ledesma llega golpeado tras ver cómo se desvanecía el sueño de la Copa Libertadores en la Fase 2, donde cayó en la definición por penales frente al Sporting Cristal de Perú. Esta eliminación resultó especialmente dolorosa para el “Gallo Norteño”, ya que superar dicha llave no solo significaba avanzar a la tercera etapa, sino que le garantizaba, como mínimo, un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ahora, el elenco de la “Terraza del País” debe enfocar todas sus energías en enderezar el rumbo en el torneo paraguayo. La doble competencia parece haberle pasado factura al equipo de Pedro Juan Caballero, que ha descuidado peligrosamente el ámbito local. Con apenas dos puntos cosechados en sus primeras seis presentaciones, la necesidad de sumar de a tres es imperativa para salir del fondo de la tabla alejarse de la zona roja de la tabla de promedios y recuperar el terreno perdido mientras su atención estaba puesta en el torno continental.

Sportivo Trinidense, la antesala del partido del semestre

El Sportivo Trinidense comienza a transitar el tramo más determinante de su semestre con una agenda cargada de desafíos. La “Cruz Amarilla” se desplaza hasta la Terraza del País con un objetivo claro: rescatar unidades valiosas que le permitan construir un colchón de puntos considerable en el torneo doméstico. Esta expedición al norte resulta vital para ganar tranquilidad institucional antes de enfocarse de lleno en el compromiso más trascendental de su calendario inmediato.

El conjunto “auriazul” tiene la mirada puesta en el duelo que definirá su futuro internacional el próximo miércoles a las 21:30. En esa cita, se verá las caras con Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco, en lo que será el filtro local a partido único por un codiciado lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Dada la relevancia económica y deportiva de clasificar a la instancia de grupos, el equipo llega con la presión y la ambición de asegurar su presencia en el continente.

Antecedentes de los duelos entre Sportivo 2 de Mayo y Sportivo Trinidense

La formación de Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y Ulises Coronel; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero y Alan Gómez; Rodrigo Ruiz Díaz y Pedro Delvalle.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Fabrizio Baruja, César Benítez, Agustín da Silveira y Diego Melgarejo; Luis de la Cruz, Nelson Ariel Gauto, Diego Lucas González y Ronaldo Báez; Néstor Camacho y Óscar Giménez.