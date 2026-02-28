A qué hora juega 2 de Mayo vs. Trinidense y dónde ver en vivo

2 de Mayo y Sportivo Trinidense disputan hoy la ronda 8 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo y el Triki juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Carlos Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:30 horas
Argentina: 20:30 horas
Brasil: 20:30 horas
Uruguay: 20:30 horas
Chile: 20:30 horas
Ecuador: 18:30 horas
Colombia: 18:30 horas
Perú: 18:30 horas
Venezuela: 19:30 horas
Bolivia: 19:30 horas
El Salvador: 17:30 horas
México: 17:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
Estados Unidos - Este: 18:30 horas
Inglaterra: 23:30 horas
España: 00:30 horas
Bélgica: 00:30 horas
Marruecos: 00:30 horas
Sudáfrica: 01:30 horas
2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.