Fútbol
28 de febrero de 2026 - 13:42

A qué hora juega hoy Ameliano vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Adrián Alcaraz (d), jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Adrián Alcaraz (d), jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Olimpia enfrenta a Sportivo Ameliano por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Roberto Nanni y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este. Conduce Derlis Benítez con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Olimpia, con 8 cambios, enfrenta a Sportivo Ameliano en el este

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Álex Franco, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Álex Franco, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.