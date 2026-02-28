Adiós al Mundial: La Albirroja femenina Sub 20 cayó 5-1 ante Ecuador en el Sudamericano.

La Albirroja, que tenía en sus filas a la goleadora Claudia Martínez y no sirvió mucho, fue superada en todos los sectores del campo, tanto en el aspecto táctico como en el físico, ante un conjunto ecuatoriano que mantuvo una presión constante y no dejó de atacar en ningún tramo del compromiso.

El desgaste acumulado fue evidente en el rendimiento albirrojo, situación que las rivales supieron capitalizar con eficacia para firmar un triunfo contundente en el cierre del hexagonal disputado en nuestro país, apagando así la ilusión mundialista paraguaya.

Paraguay se presentó con: Tamara Amarilla; Liz Cardozo, Ximena Moreno, Luz Paiva y Nayeli Torres; Kiara Florentín, Maité Mussi (Diana Benítez), Pamela Villalba (Nataly Lezcano) y Milagros Ortiz; Claudia Martínez (Larissa Saldívar) y Alison Bareiro (Daniela González), bajo la dirección técnica de Gustavo Roma.

El único tanto para la Albirroja llegó por intermedio de Bareiro desde el punto penal.

En otros resultados del hexagonal, Argentina superó 3-0 a Colombia, mientras que al cierre de esta edición Brasil ganaba 2-0 a Venezuela, resultado con el que se confirmaría como campeón del torneo.

Clasificación final: Brasil 13 puntos, Ecuador 11, Argentina 7, Colombia 4 (-3), Paraguay 4 (-8) y Venezuela 2.