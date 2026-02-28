Olimpia, con 8 cambios, enfrenta a Sportivo Ameliano en el este

Olimpia disputa hoy la octava fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano enfrenta a Sportivo Ameliano en el Antonio Aranda de Ciudad del Este: comienza a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis Benítez y VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano, para volver al triunfo

Sportivo Ameliano busca regresar al triunfo después de arrastrar una racha de dos sin ganar. La V Azulada de Roberto Nanni empató 1-1 con Nacional y perdió 1-0 con Cerro Porteño, ambos en el Arsenio Erico. Los del Barrio Virgen del Huerto suman 11 puntos y ocupan el quinto lugar de la clasificación del campeonato, a 6 del rival de turno.

Olimpia, con ocho cambios por la Copa

Olimpia quiere sumar una tercera victoria consecutiva para continuar firme en la cima de la tabla de posiciones. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez afronta este duelo con 8 modificaciones: el DT preserva a la mayoría de los titulares para la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 contra Sportivo Trinidense (miércoles 4 de marzo, a las 21:30).

La formación de Sportivo Ameliano vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella, Abel Paredes; Fredy Vera, Jonathan Benítez, Valentín Larralde, Elvio Vera; Alex Servían y Cristhian Ocampos.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira, César Olmedo, Gustavo Vargas, Juan Vera, Anibal Chalá; Alex Franco, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva; Rubén Lezcano, Tiago Caballero y Carlos Sebastián Ferreira.