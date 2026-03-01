Fútbol
01 de marzo de 2026 - 12:03

A qué hora juega Cerro Porteño vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

El delantero de Cerro Porteño, Jonatan Torres intenta el disparo ante la marca del zaguero Luis Cardozo.
Cerro Porteño y Recoleta FC disputan hoy la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Recoleta FC disputan hoy la ronda 8 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Barrio Obrero y el Canario juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla del populoso Barrio Obrero de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Cerro Porteño vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

* Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.