Cerro Porteño recibe en La Nueva Olla a Recoleta FC, que reserva su once base

Cerro Porteño disputa hoy la octava fecha del torneo Apertura 2026 recibiendo a Recoleta FC en el estadio La Nueva Olla. El encuentro, que tendrá lugar en el corazón de Barrio Obrero, está pactado para las 20:30 (hora de Paraguay) y contará con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar, mientras que Carlos Figueredo estará al frente del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño y un escenario ideal para volver a ganar

Cerro Porteño llega a la octava fecha tras haber cortado finalmente una racha de tres partidos sin ganar. El “Ciclón” de Barrio Obrero, dirigido por Jorge Bava, viene de obtener una victoria ante Sportivo Ameliano que, aunque no convenció desde lo futbolístico, sirvió para darle un voto de confianza a un entrenador que ya se encontraba en la cuerda floja.

Este clima de tensión fue el producto de una seguidilla de malos resultados que comenzó con el empate frente a un “distraído” Sportivo 2 de Mayo —más enfocado en superar la Fase 1 de la Copa Libertadores— y que se agravó con las derrotas sufridas ante Nacional y en el Superclásico ante Olimpia, quienes se mantienen como los principales animadores del torneo Apertura.

Recoleta FC, por dar el golpe con el once alternativo

Por su parte, el enfoque de Recoleta FC para esta jornada está plenamente volcado en su histórica primera participación internacional. Con este objetivo en mente, el “Canario” —dirigido por Jorge González Frutos— saltará al césped de La Nueva Olla con una formación completamente alternativa.

Este esquema incluirá modificaciones en todas sus líneas, llegando incluso hasta la portería, con el fin de reservar a sus figuras principales para el trascendental filtro local a partido único. En dicho encuentro se jugarán el acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cita programada para este jueves a las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Cerro Porteño vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Matías Pérez, Lucas Quintana y Marcelo Chaparro; Carlos Franco, Robert Piris da Motta, Cristhian Paredes y Harold Santiago Mosquera; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

La formación de Recoleta FC vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Luis Cardozo, Juan Isidro Núñez y Eliezer Barreto; Fernando Galeano, Ronaldo Domínguez, Julio Domínguez, Héctor López y Manuel Schupp; Richart Ortiz Páez.