Copa Sudamericana: Por el paso a la fase de grupos

Los dos duelos del filtro paraguayo se celebrarán en el mismo escenario, el Defensores del Chaco.
El miércoles, Sportivo Trinidense y Olimpia animarán el primer choque de eliminación directa, fijado para las 21:30, con el arbitraje del chileno Piero Daniel Maza.
El jueves, Nacional y el debutante Recoleta FC lidiarán en Sajonia a partir de las 19:00, con la conducción referil del uruguayo José Javier Burgos.
En ambos enfrentamientos, el encargado del VAR será el charrúa Leodán González.