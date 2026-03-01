Fútbol
01 de marzo de 2026 - 18:18

Copa Sudamericana: Por el paso a la fase de grupos

El estadio Defensores del Chaco albergará en la semana los dos partidos de la Copa Sudamericana a ser animados por clubes paraguayos.
El estadio Defensores del Chaco albergará en la semana los dos partidos de la Copa Sudamericana a ser animados por clubes paraguayos.Redes sociales

La vigesimoquinta edición de la Copa Sudamericana propone para esta semana los cruces locales por el paso a la fase de grupos. Cuatro clubes paraguayos se ubican en línea de largada.

Por ABC Color

Los dos duelos del filtro paraguayo se celebrarán en el mismo escenario, el Defensores del Chaco.

Lea más: Estreno soñado de Rubén Lezcano en Olimpia

El miércoles, Sportivo Trinidense y Olimpia animarán el primer choque de eliminación directa, fijado para las 21:30, con el arbitraje del chileno Piero Daniel Maza.

El jueves, Nacional y el debutante Recoleta FC lidiarán en Sajonia a partir de las 19:00, con la conducción referil del uruguayo José Javier Burgos.

En ambos enfrentamientos, el encargado del VAR será el charrúa Leodán González.