Estreno soñado de Rubén Lezcano, quien le da el triunfo a Olimpia en el Este

El debutante e hincha confeso, la figura excluyente

Olimpia exhibió gran voracidad en la primera media hora, que fue un monólogo franjeado. El Decano generó chances claras para abrir la cuenta, pero se topó con la resistencia de Martínez, quien evitó la caída de su valla. No obstante, ese dominio se diluyó en el último cuarto de hora de la etapa inicial, viéndose afectado por la pausa de hidratación que cortó su ritmo arrollador.

La figura excluyente fue Rubén Lezcano. El volante demostró que su paso por Brasil le otorgó un roce superior, evidenciando que esa calidad que allá busca espacio, aquí marca diferencias abismales. Sin necesidad de adaptación y con un solo entrenamiento encima saltó al campo para ofrecer una exhibición de fútbol en un nivel superlativo desde el primer minuto.

Fue recién en la etapa complementaria cuando el Decano logró romper el cero, con el tanto que nació de una transición encabezada por Lezcano, quien descargó para la proyección de Olmedo; este prolongó el avance hacia un Franco que rompió líneas, ganó el fondo y metió el “centro de la muerte”, que el propio Lezcano, llegando de frente, logró culminar la acción con una definición de zurda que, tras un leve desvío en Falabella, dejó sin opciones a un descolocado portero Martínez.

Fue el debut soñado para el canterano de Libertad, ahora defendiendo la camiseta del cual es hincha, factor que resultó determinante para concretar su arribo a Para Uno. La tarde-noche de ensueño tuvo su momento cumbre cuando recibió su primera ovación al ser sustituido. Más allá de las individualidades, el Decano exhibió un notable nivel colectivo; pese a los ocho cambios, quedó de manifiesto que la idea futbolística de “Vitamina” Sánchez llega a cada integrante del plantel.